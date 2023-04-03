前總統馬英九赴大陸祭祖，期間前往許多歷史景點觀光，並多次提到民國等內容。媒體人王尚智分析，馬英九不是會放飛自我的人，相關行為應該想知道大陸對此的容忍界線在哪裡。

王尚智昨（2）日在中天節目《週末大爆卦》表示，現在大家講的92共識，在當時其實沒有這種內容，而是後續慢慢形成，最後才以「92共識」稱之，兩岸有很多東西是存在於默契之中，因此需要先建立某種邊界，但這種敏感的邊界需要被擴充、被試探，框架才能慢慢地推進。

「以我所認識的馬英九，他不會放飛自我！」王尚智強調，兩岸之間的敏感內容無以言喻，但共同接受所形成的邊界框架，要有人大膽的進行試探與突破，才能知道大陸對此的容忍界線，而馬英九的行為，其實就是在對此進行試探，但他也認為馬正在「獨立孤行」。

王尚智提到，包括國民黨主席朱立倫等人在內，目前的國民黨看起來對於馬英九的試探較保守，比較想建立屬於自己、與馬英九不同的兩岸論述。