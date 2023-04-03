南韓國防部表示，這次聯合軍演將由美國第11航母打擊群指揮官負責指揮，包括美軍核動力航空母艦尼米茲號（CVN-68）等三國多艘軍艦都將參與這次軍演。

南韓國防部說明，這次聯合軍演是針對北韓日益升級的潛射彈道飛彈等水下威脅，提升美日韓應對能力，將利用韓美海軍擁有的水下無人標靶（EMATT），模擬北韓潛艦聲波，進行探測、追蹤、情報蒐集與殲滅訓練。

軍方人士指出，這次軍演使用大小僅數公尺的EMATT，主要是就北韓官媒近期聲稱開發出的無人水中攻擊艇，凸顯美日韓海軍的應對能力。

美日韓近期舉行聯合軍演的頻率顯著上升，去年10月與今年3月在獨島鄰近公海舉行飛彈防禦訓練，今天則時隔6個月進行反潛訓練，在尹錫悅政府上任後，光是在朝鮮半島鄰近海域舉行的美日韓聯合軍演就有4次，展現對北韓武力威脅的強硬應對態度。

除反潛訓練外，美日韓軍方也將在這兩天聯合軍演中進行搜救訓練，熟悉海中事故發生時的迅速搜救程序。美日韓軍方從2008年起進行這項災難應對與人道救援訓練，但2016年後停擺。南韓國防部表示，為彰顯美日韓安保合作恢復正常，今年決定時隔7年重啟訓練。

南韓輿論與軍方也密切關注，北韓是否可能在這兩天進行武力示威。北韓當局一直以來對美韓及美日韓聯合軍演大力反彈，今年以來已多次藉美韓聯合軍演試射飛彈挑釁。（編輯：韋樞）1120403