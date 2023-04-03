聲演大魔王庫巴的傑克布萊克將角色元素刺繡在西裝上，誠意十足出席《超級瑪利歐兄弟電影版》首映會（取自電影官方臉書）

查理戴（圖左）聲演路易吉，「星爵」克里斯普瑞特（圖右）聲演瑪利歐（取自電影官方臉書）

全世界玩家及任天堂粉絲眾所期待的《超級瑪利歐兄弟電影版》將在4月5日上映，2日在美國舉行首映會，聲演碧姬公主的安雅泰勒喬伊及聲演大魔王庫巴的傑克布萊克誠意十足，將角色元素穿在身上，安雅泰勒喬伊更是直接以碧姬公主在電影中的酷帥粉紅連身套裝出席首映會。

安雅泰勒喬伊在專訪中指出，儘管「超級瑪利歐」聲名遠播，但她本人卻從未玩過遊戲，這次為了瞭解碧姬公主跑去大玩特玩，認為這是她從影以來最讚的事前準備。被問及卡司中誰是最厲害的瑪利歐賽車玩家，安雅喬伊泰勒毫不猶豫地回應：「絕對是傑克布萊克，他太強了。」在先前受訪中，安雅泰勒喬伊指出希望由她聲演的的碧姬公主可以擺脫公主需要被王子拯救的刻板印象，成為獨當一面且無畏無懼的強大女性。

《超級瑪利歐兄弟電影版》找來《星際異攻隊》中的星爵克里斯普瑞特聲演「瑪利歐」，被問及如果可以讓他自己選角色的話他會選誰，他大喊：「我想當大金剛，他的賽車技巧超讚，體格也超讚，還可以把人甩來甩去」，而聲演大金剛的艾美獎提名演員賽斯羅根自己也表示，他希望找大金剛來當他的健身教練，因為大金剛身材真的太讚。