前陣子國內蛋荒嚴重，農委會專案進口10國雞蛋，預估3、4個月會進口3500萬顆，以緩解國民的雞蛋缺口，目前已逐步在各大通路上架。對此，入口網站《Yahoo民調》也在3月30日發起網路投票，並在今（3）日宣告調查結束。結果是一面倒。

該投票總計有1896人參與，表示「有，變得比較好買了」的人僅僅只有290，占0.153%；而認為「沒，還是買不到蛋」的網友高達1606票，占0.847%。兩者的對比相差十分懸殊。

從最新的網友留言可以看到，買到蛋的人表示，「可以看到蛋，還是貴」、「蛋價上漲是真的！但是還沒有到無蛋可吃的情況。」、「有」、「進口雞蛋來了，本土雞蛋也出籠了」、「太貴啦，看完價格放回去，讓盤子去買」。

而買不到蛋的則回應，「還是買不到蛋」、「台北市是否必須在上班時間去買?下班時間只有皮蛋」、「沒，架上還是空空的」、「買個屁，都沒到民眾手中」、「到全聯5、6次都買不到蛋，民進黨政府只會畫大餅騙人。」

而家住的台北市的蔡詩萍今（3）日則在則在臉書表示，冰箱裡沒有雞蛋兩周了，並非隱喻，而是現實生活，且他一大早出門找了三家便利店，兩家雜貨店都沒有雞蛋！去了一個連續兩週都沒雞蛋的大型超市才看到有幾盒。蔡詩萍直呼「還好，真的是雞蛋（差點想親吻它）不是皮蛋不是鹹蛋！」

蔡詩萍猜測，有可能是今天是連續假期第二天，很多家庭都出門了，不管是出遊，或回老家掃墓探親，於是平常就可能有少量進貨卻很快被掃光的雞蛋，突然在假期中，被冷落了！