為了改善市容及都市發展，近年雙北市積極遷移市中心的嫌惡設施，進一步觀察遷移前後的路段房價變化，台北市的士林第8公墓，士東路住宅房價2021年搬遷後就比前一年漲10.1%，均價來到每坪62.1萬元；其次是南港第1公墓的中南街，搬遷後均價50.8萬元，年漲4.1%。新北市淡水第3公墓2022年搬遷，均價14.3萬元，年漲5.1%；新店第6公墓一期也於同年搬遷，均價33.2萬元，年漲4.1%。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，公墓或殯儀館被熱為嫌惡設施，一旦搬遷對周邊房價必然有提升作用，不過通常從政府公告遷移，到完全遷移完畢多半需要幾年的時間，且不少福地位在山區或離市區較遠，周邊的住宅生活機能及交通便利性仍不如市中心，因此房價不會呈現快速回漲，但這些地區購屋門檻相對較低，對經濟有限的年輕族群來說，不失為一項入門選擇。

至於大安第9公墓的辛亥路三段、景美第11公墓的景豐街、內湖第9公墓的陽光街，搬遷前後房價年跌0.9~9.5%。台灣房屋信義安和捷運加盟店店東廖德欣指出，雖然大安區的第9公墓搬遷，但辛亥路三段上仍有第二殯儀館、生命禮儀公司等，對住戶來說仍有購屋抗性，加上屋齡偏舊，短時間尚未反映遷墓利多。目前該路段前端的物件，離殯葬產業較遠，周邊生活機能較佳，有大安運動中心、和平實驗國小、和平高中等，電梯大樓約7字頭房價，而後段鄰近殯儀館及公墓的多為老公寓，房價僅5、6字頭，價差明顯。

第一建經研究中心副理張菱育分析，福地、靈骨塔、殯儀館等都屬於嫌惡設施，對大多數來說較忌諱與「好兄弟」當鄰居，住起來較不安穩，且常常會舉辦法會或喪葬儀式，影響居家寧靜，此外，也要留意這類型不動產，若距離嫌惡設施過近，有些銀行甚至可能不承做貸款，或是給予較低的貸款成數，在入手前都須評估。