大陸女星湯唯2014年嫁給韓國導演金泰勇，生下一名女兒，共組一家三口的幸福家庭。近期是清明節連假，家家戶戶忙著掃墓，湯唯也不例外，帶著老公回老家，不僅打扮樸素，還以素顏真面目示人，被陸網讚接地氣。

湯唯於2007年演出名導李安的電影《色戒》一炮而紅，後來往南韓發展，表現同樣亮眼，並在2014年與韓國導演金泰勇結婚生子，升格人母的湯唯沒放棄事業，去年以《分手的決心》勇奪最佳女主角，成為青龍獎史上首位外國人影后。最近是華人傳統的節慶清明節，湯唯和丈夫回娘家浙江省樂清市祭祖、掃墓，當天的合照被PO上網分享。

照片中，湯唯戴著黑色鴨舌帽，身穿高領長袖上衣和灰色長褲，腳踩平底鞋，臉上脂粉未施，大方露出素顏，隨性又樸素的打扮，絲毫沒有影后的架子，且43歲的膚色雖有些蠟黃，但沒有明顯的瑕疵，與舞台上的濃妝相比，可說是難得露出樸素的一面，讓許多大陸網友感到驚訝，留言直呼：「湯湯真的很接地氣，跟鄰居阿姨（？）一樣」、「這個真是極好的，讚一下」、「這狀態才叫真實，演電影時就是明星，私下就褪去包裝當一個普通人」。

湯唯回老家掃墓，與親戚留下合影。（圖／微博@湯唯的秘密基地）

湯唯名導丈夫金泰勇陪老婆回鄉。（圖／微博@湯唯的秘密基地）

除了打扮休閒，湯唯的老家外觀也成為熱議焦點，從照片中可以看到，湯唯的老家是獨棟樓房，裝潢古色古香，牆壁、木框老舊、斑駁，很有年代感；而湯唯這次返鄉，親戚們準備大魚大肉招待，丈夫金泰勇也有融入其中，與某位男親友在屋內合照，露出靦腆的笑容，衣著跟妻子湯唯一樣，都走休閒路線。