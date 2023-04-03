政府普發現金6000元，有多重管道可領取，一名女網友表示，當初上網登記使用銀行帳號，但她沒有注意誤打成銀行信用卡號，上網查看發現頁面顯示「入帳處理中」，也無法重新登記，她將疑問PO上網，沒想到釣出一大票也輸入錯誤的網友。對此財政部說，4月6日上網查詢入帳進度，若顯示入帳失敗，再重新登記即可。

原PO昨（2）日於論壇《Dcard》指出，當初上網登記普發6000元，把登記帳號誤輸入銀行信用卡號，但網站系統沒有顯示錯誤，查詢結果為登記成功。前天（4月1日）才發現沒有領到6000元，再上網查詢，頁面寫「入帳處理中」，也無法重新登記，她無助地問「有人知道該怎麼辦嗎？」

貼文意外釣出一票也輸入錯誤的網友留言，「帳號跟卡號不同嗎？我都不知道我輸入什麼」、「我剛剛才發現我也是輸入錯誤」、「我也是……後來開放查詢的第一天就知道失敗，才發現自己打錯」、「我就是輸入卡號的白癡」、「我也是，但4月6日後就能重新登記了，莫慌」、「好像可以等入帳失敗重新登記」。

財政部昨日也在臉書發文說，已登記但還未收6000元的民眾，可於4月6日後上https://6000.gov.tw官網查詢登記結果和入帳進度，若顯示「入帳失敗」或「帳號核驗失敗」，可重新登記，並確認個人資料及帳號填寫無誤，4月10日起至指定ATM領現、4月17日至郵局領現，所有管道開放至10月31日。