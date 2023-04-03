《疫起》電影海報（CATCHPLAY提供）

即將於4月14日上映的共感電影《疫起》，取材自20年前的SARS封院事件，講述醫院無預警封院，面對病毒來襲時人性的無奈。今日公布《疫起》電影主題曲〈是我的海〉，為吳青峰2003年SARS期間，因疫情衝擊而有感寫下的歌曲，20年後由金馬配樂大師盧律銘與知名音樂人羅恩妮重新編曲製作，搬上大銀幕成為電影〈疫起〉主題曲，青峰有感而發：「20年後能有機會讓這首歌以全新編曲讓大家再次聆聽，並在《疫起》片尾完整呈現，別具意義，讓我也非常期待電影上映，親自進電影院感受電影融合歌曲的氛圍。」

「療癒系歌手」吳青峰以溫暖的嗓音縱橫華語樂壇，真摯的唱出電影《疫起》電影裡的堅強與脆弱。〈是我的海〉以無能為力的情緒搭配青峰的唱腔從一開始的無奈呢喃，到最後的崩潰嘶吼，呈現力挽狂瀾仍堅持到底的信念，然而電影最後一幕天漸亮的畫面，搭配電影主題曲，是導演希望這首歌能帶領觀眾走出哀傷，迎向天明。《疫起》導演林君陽形容：「在電影的最後，我想要帶給觀眾的不是被病毒吞噬的絕望，而是透過一首歌溫柔地撫摸一顆受傷的心，而我自然就想起這首歌，能有機會重新編曲〈是我的海〉將這首歌放入電影片尾，也是我想獻給每一位觀眾的彩蛋，希望大家能有收起心中恐懼的勇氣，堅毅不屈的繼續向前，就像男主角王柏傑與曾敬驊飾演的醫護人員，堅守崗位到最後一刻。」

電影《疫起》描述草草結束工作，只想趕回家休息的醫院胸腔科主治醫師夏正(王柏傑 飾)，在離開醫院後，卻因為一位車禍重傷的急診病患而被緊急召回……夏正的病患，同時也是八卦媒體記者的金有中(薛仕凌 飾)，因收到風聲聽聞有不知名病毒在各大醫院爆發，為了挖掘獨家，積極的想找出感染源頭，而千方百計住院……另一方面，男護理師安泰河(曾敬驊 飾)與實習醫生李心妍(項婕如 飾)，為彼此相愛的熱血醫護人員，對自己的工作十分有熱忱，在醫院一待就是好幾天……他們，在病毒爆發時，不但遇上了無預警的封院，也面臨了被吞噬的人心……在大家都有可能染疫的情況下，醫生、記者、醫護人員究竟該自保還是救人？並在這個逐漸分崩離析的醫院、制度與人心中存活下去？