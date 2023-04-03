桃園市中壢後火車站機車亂停垃圾多，區公所要整頓。（呂筱蟬攝）

桃園市中壢火車站正在進行鐵路地下化相關工程，後火車站新興路上，雖然部分路段有畫設機車停車格，更多民眾為貪圖方便，將車輛靠近圍牆邊隨意停放，有些是報廢車棄置多年，加上隨手亂丟的垃圾形成髒亂點有礙市容景觀，中壢區公所為解決亂象，將進行新興路路面及行人環境改善，工程將於6日動工，施工期間禁止停放車輛，也呼籲民眾盡速移置車輛。

中壢區東興里長莊英起表示，中壢火車站號稱全國吞吐量第三大車站，前站加強取締騎樓停車，許多通勤族因此將機車停在後站，機車格被停滿，部分騎士看到有空間就亂塞，未畫紅線處靠近台鐵圍牆班被機車停滿，亂象延伸至龍岡地下道正上方，也可見數十輛的報廢機車，有些甚至是被雜草與樹木淹沒，加上民眾隨手丟棄的垃圾，每次下雨後散發惡臭，就算是出動環保志工隊想清理，因整排機車阻礙也無法打掃，讓居民非常反感。

中壢區長李日強表示，後站新興路有畫設100多格機車停車格，有發現該處停放不少廢棄車輛也有一般機車隨意停放，進而影響行人路權，與地方討論後將在此處重新施作人行道綠鋪工程延伸至龍岡地下道，也一併將柏油路面做整體改善，原本的機車停車格待工程完成後會重新畫設，工程將在6日陸續進場開始施工，預計4月底前完成。

他也說，要趁這次工程將該處機車亂象一併處理，若是報廢機車會貼出公告清理，另外由警察單位協助通知停放已久的車輛盡速移置，區公所目前也有在該區域貼出公告，4月8日至4月9日期間機車停放區將逐步縮減範圍，車輛只出不進；4月10日至4月13日，此區域禁止停放機車，呼籲用路人及通勤族務必留意。