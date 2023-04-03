清景麟建築團隊董事長林聰麟，也是上櫃工具機廠福裕(4513)的董事長，福裕已在2022年導入地產代銷團隊，林聰麟指出，2024年福裕地產代銷事業部門的案量全年可望上看300億元。他說，全球升息、通膨等因素干擾，消費力減弱，今年工具機營收恐將有所衰退，不過，新增代銷部門將新增營運動能，可望抵消工具機營收的下滑。

清揚國際實業公司總經理杜昀容表示，「巴克禮PARK」規畫45坪到68坪的3房和4房產品，共有232戶，計畫將在今年4月底開賣，每坪開價介於45萬~55萬元間。

林聰麟表示，這次力邀建築作品遍及全球30個國家的隈研吾建築都市設計事務所(KKAA)合作，為巴克禮PARK操刀設計，他說，KKAA過去作品以公共建築、飯店、商業設施居多，隈研吾設計的「巴克禮PARK」集合式住宅，有可能是他在南台灣唯一住宅作品，期望讓台灣民眾也有機會住在大師設計的作品中。