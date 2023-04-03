為打造城市魅力型塑各區特色，台中市文化局推動「區公所社造中心計畫」，透過區公所整合在地社區及資源建構地方生活圈。文化局3日表示，去年7間區公所提案獲計畫經費共350萬元，其中，梧棲區公所「梧棲老街舊車埕走跳市集」，呈現東南亞飲食文化、換物市集及在地特色商品等活動，展現梧棲區活力，今年徵件開跑。

文化局說，去年有7間區公所獲得計畫經費，共350萬元，烏日區、大雅區、西屯區、清水區、沙鹿區、梧棲區、北屯區等7間區公所提案經費，因屬於競爭型計畫，各計畫核定經費額度不同，總經費為350萬元，今年經費也相去不遠。

其中，梧棲區公所「梧棲老街舊車埕走跳市集」， 8月至10月期間規畫主題月活動，呈現東南亞飲食文化、換物市集及在地特色商品等創意市集，推廣多元族群、環境永續及地方特色議題；沙鹿區公所的「在地特色小旅行」，投過遊程及體驗活動帶領民眾認識沙鹿，進而推廣在地觀光。

台中市文化局指出，希望透過「區公所社造中心計畫」讓區公所社造中心的數量不斷成長，目前已有9成的區公所整合地方，發揮在地量能來共同推展社區營造，今年收件至4月14日止。

文化局指出，申請該計畫需成立輔導團隊，進行社區盤點及輔導社造點，並鼓勵透過「推動公民審議」、「形塑地方特色」，廣邀社區居民參與，或推動多元文化議題及跨域合作串聯，歡迎提案打造宜居美好城市。