台中市率全台之先提供60歲以上長者免費施打肺炎鏈球菌疫苗，唯台中市大里區有民眾反應登記了3個月卻還沒有打到，向市議員張芬郁反應「看得到宣傳卻打不到」；台中市衛生局回應，去年自購肺炎鏈球菌疫苗已用罄，今年採購疫苗第一批次預計4月底進貨，屆時會依登記順序通知接種。

為提供民眾健康防護，台中市每年編列預算採購1.4萬至1.6萬劑肺炎鏈球菌疫苗，提供設籍台中市60至70歲市民及55歲至70歲原住民且從未接種過公費肺炎鏈球菌疫苗者接種，但台中市議員張芬郁表示，日前有民眾向她反應，已經到大里區衛生所登記排等3個月，還是沒有接種的消息，多次打去電詢問，衛生所告訴他大里已沒有疫苗。

張芬郁也說，經向衛生局了解，市府每年在8月至9月間向中央採購疫苗，採購數量是依過往接種人數估算，由於疫苗效期只有1年，所以分配至各衛生所後會依需求再調撥使用，她要求衛生局可公佈各衛生所的庫存量，讓民眾自行連絡前往施打，或是將該疫苗也列入台中市疫苗預約系統給予民眾預約才是解決根本之道。

衛生局表示，台中市111年自購肺炎鏈球菌疫苗已用罄，112年採購疫苗第一批次預計4月底進貨，而目前各衛生所登記預約人數約4000人，屆時會依登記順序通知接種。

衛生局已規劃，配合112年流感疫苗接種期間，於台中市疫苗預約平台開放肺炎鏈球菌疫苗預約接種，只要符合資格且未曾接種過台中市自購肺炎鏈球菌疫苗市民，屆時可依公告時程至預約平台預約接種。

免費施打肺炎鏈球菌疫苗張芬郁衛生局