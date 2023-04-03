新北市樹林1名50歲鐘姓女子，1日晚間與丈夫林姓男子（53歲）因家庭因素及金錢觀念不同發生口角，林男一時氣憤以徒手及掃把毆打妻子，隨後駕車離去，鐘女則借住友人家中，不料隔天身體出現異樣，友人協助送醫，但在途中鐘女就失去呼吸心跳，到院後不治，目前警方傷害致死罪嫌將林嫌送辦。

據了解，林嫌與妻子鐘女過去就經常因金錢觀念問題發生爭吵，林嫌過去退休時曾領到500萬元退休金，但後來被妻子因投資股票失利，將退休金全賠光了，2年前林嫌想買車，向老婆要錢，事情才東窗事發，雙方也因此經常為了錢的事情起爭執，後來林嫌變本加厲，在近半年開始出現家暴情況。

1日晚間，夫妻2人原本到樹林一家朋友開設的宮廟參拜祈福，豈料在過程當中雙方又再度為了金錢起爭執，雙方越吵越烈，林嫌盛怒之下情緒失控，拿起掃把毆打妻子，友人見狀後趕緊出面制止，林男變憤而開車離去，而鐘女則借住在友人家。

隔天傍晚鐘女突然覺的頭暈，需要休息一下，有人看見她睡著後還有打呼，所以不以為意，沒想到大概6點多時，鐘女突然停止打呼，有人上前查看才發現她已經沒有呼吸，趕緊打電話報警，並叫救護車送醫，但送醫急救後還是不治死亡。

由於鐘女身上有多處瘀傷，醫院判斷死因爲外力所致，加上鐘女友人供詞，警方立即前往逮補林嫌，並依過失致死罪嫌移送偵辦。至於鐘女確切致命傷，還需要檢方相驗後才能釐清。

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