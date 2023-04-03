台股近期在「萬六」整數關卡前躊躇，清明節過後是否變盤備受關注，財信傳媒董事長謝金河以「春江水暖，股市最先知：企業財報打冷顫！」為題在臉書發文指出，今年第一季企業的去化庫存壓力仍十分沉重，像巨大存貨從21年的308.72億元大幅升高到413.85億元，鴻海的存貨更逼近1兆台幣，這是一個很可怕的數字。

謝金河表示，去年第四季股市殺聲震天，加權指數最慘跌到12629.48，雖然去年前三個季度，全體上市櫃公司每一季都賺超過一兆元，而且已經連續6季每一季淨利都超過一兆元，這是史上最佳獲利成績；但第四季獲利卻急轉直下，企業財報已在3月31日完全公告，全體上市上櫃公司第四季淨利只有5888億元，較第三季減少48.4%，也比去年同期減少46.3%。

5888億的數字到底好不好？謝金河認為這個數字很不好看，這當中，台積電去年第四季大賺2959億元，已經占第四季獲利一半，扣除台積電，全體上市上櫃公司淨利只有2929億元，這是非常不理想的數字。進一步分析獲利急降的主因，一個是金融業獲利急遽下降，另一個是貨櫃三雄獲利大減，三是半導體只剩台積電一枝獨秀，其他獲利都大幅縮水。

謝金河示警，今年第一季企業仍有十分沉重的去化庫存壓力，像巨大存貨從21年的308.72億元大幅升高到413.85億元，最可怕的是鴻海，存貨從21年底的6721.45億元上升至9390.22億元，逼近一兆台幣，這是一個很可怕的數字。

「接下來大家要看的是企業淨利在去年第四季是不是到底了？如果是，股價上漲有理！如果不是，股價再漲空間恐怕有限！」謝金河文末總結，數字會說話，股市永遠是最敏感的領先指標。