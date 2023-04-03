一名37歲男子有過敏性鼻炎，原本控制良好，但半年前開始輪值夜班後，晨起噴嚏連連、眼鼻癢還鼻塞、鼻涕轉黃黏稠且倒流，耳鼻喉科診所診斷為慢性鼻竇炎。此外，該男子也容易感冒、倦怠、眼痠澀冒血絲，且體重增加。經過中醫一個月來的症狀與體質調理後，男子鼻竇炎明顯改善，精神、免疫力也提升，工作品質也較以前進步。

奇美醫學中心總醫師莊照宇表示，疾病可說是人體正氣與病邪相互對抗的過程，當人體因熬夜輪班、情緒壓力、時差等影響免疫調節能力時，若又碰上病邪盛行的時節，便容易染病，免疫系統的穩定度也與疾病預後有關。

他表示，一般免疫力是否降低，可從近期感冒頻率、感染後的嚴重程度及恢復時間長短做評估；此外，若常反覆口角炎、唇疱疹、過敏症狀加劇、易倦怠乏力、胃口不佳、落髮、肢體痠痛等均是免疫力降低的可能徵兆。發胖也是免疫力下降的徵兆之一。

他並表示，中醫診治疾病，講究「扶正」與「袪邪」，免疫低下者，會以扶正為主，可能選擇黃耆、黨參、白朮補氣，配合紫蘇、防風等祛風調腸胃為輔；若當下病邪旺盛或病理性免疫過亢者，則以袪邪為主，配合清熱解毒養陰等藥材，一方面抗病毒或細菌，並減緩免疫過亢造成機體破壞。