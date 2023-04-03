北市南港高姓男子，去年12月多次向警方報案檢舉，指稱樓上的翁姓住戶製造噪音，但警方到場後並未發現，員警認為，高男藉警察稽查滋擾樓上住戶，依社會秩序維護法函請法院裁處，但法官認為，人民就對於住宅聲響請警察依相關法規處理，尚屬一般社會大眾觀念合理範圍，內湖簡易庭法官裁定高男不罰。

警方移送書指出，高男去年12月25日晚上8時，多次檢舉2樓的翁姓住戶製造噪音，但員警到場後並未發現，南港警分局認為高男藉由報案，影響2樓住戶安寧秩序，違反社會秩序維護法「藉端滋擾」住戶，依法函辦。

但法官認為，高男檢舉樓上噪音屬於不具持續性、不易測量，而足以妨害他人生活安寧的聲音，並依《噪音管制法》第6條規定，有關住宅聲響已妨害他人生活安寧時，請警察機關相關法規處理，高男報案請警察到場，是一般社會大眾對問體採取的對策，屬合理範圍。

裁定更指出，噪音常有不持續的特性，而且是否已影響生活安寧，住戶對於噪音的感受，往往因人而異，不能以警察到場後沒有發現，就直接認定高男的目的是要騷擾樓上，因而涉犯藉端滋擾住戶。