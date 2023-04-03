假交友真騙錢，新北市一名29歲江姓女子在網上認識了一位男友，男子對江女聲稱有辦法操作大樂透開獎號碼，陷入情網的江女信以爲真先匯款2萬購買彩票，隔天男子以中了1500萬彩金要求江女支付保證金。江女於上月10號到淡水合作信用社匯款，行員察覺有異報案請警方協助。在警方幫助下，江女的積蓄得到保護。

江女去年年底在臉書上認識了一位男網友，該男子聲稱自己在澳門旅遊娛樂有限公司上班，兩人在網絡上相談勝歡，江女被該男子吸引並陷入情網。近日該男子向江女表示，自己可以操作大樂透開獎號碼，讓江女賺得巨額彩金，並對江女保證「絕對獲利、穩賺不賠」。信以爲真的江女當即轉了2萬給該男子購買彩票。

該男子隔天通知江女說她中了1500萬的彩金，並聲稱大額彩金需要一筆保證金。江女於上月10日到淡水信用合作社三芝分行臨櫃匯款16萬，櫃檯行員察覺異常，一邊提問關心江女，一邊報案請求警方協助。

淡水警分局三芝分駐所警員葉仁傑、楊哲旻接獲報案後趕赴現場，向江女了解基本案情後，明確地告知江女這是「假交友」的詐騙手法，同時搜尋類似手法的詐騙新聞給江女看。萬幸有行員及警員及時阻止，發覺被騙的江女不再要求匯款，16萬元的積蓄得以保全。

淡水警分局呼籲，民眾遇到疑似詐騙情形，謹記阻詐三步驟「1聽、2掛、3查證」或也可以透過165全民防騙網進行通報或是查看高風險賣場、闢謠專區，多一步查證，多一點安心。