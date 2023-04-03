賽前教育局長蔣偉民，特代表市長盧秀燕勉勵東山女排，再接再厲。（台中市政府提供）

111學年度高中排球甲級聯賽(HVL)冠軍戰昨日激烈開戰，台中市東山高中女排及豐原高商男排雙雙抱回亞軍獎盃，教育局長蔣偉民肯定教練與選手們的付出。蔣偉民說，後續市府將依體育獎金發給要點規定，各發予獎金超過41萬元，嘉勉全隊教練選手的努力，期盼未來賽場更上層樓再奪佳績。

教育局指出，東山高中在上屆聯賽以季軍作收，今年在校長翁文修及教練團康金塗、林雍順及莊明叡帶領下，女孩們捲土重來闖進冠軍戰，雖最終以亞軍作收，但她們在場上拚戰到最後一刻的精神值得鼓勵與喝采。

豐原高商男子排球隊與對手苦戰，抱回男子組亞軍獎盃；校長周國生及教練團莊世賢、葉忠桂、焦璿誠、何胤樓等人，賽後特別勉勵球員永不放棄、越挫越勇，明年重新再出發。

蔣偉民表示，市長盧秀燕非常重視台中市各項運動的發展，108年至111年共計投入經費約7.57億元，今天看到球員們在場上拚盡全力，真的很感動，感謝學校師長、教練、球員的努力，同時也感謝台中市體育總會排球委員會積極培訓排球基層選手。

蔣偉民強調，教育局永遠做選手們最堅強的後盾，積極推展與扎根學校體育工作，厚植台中競技運動競爭力。112年全國中等學校運動會，即將在4月22日至27日移師新竹與全國各路選手一決雌雄，歡迎市民朋友繼續為中市小將們加油打氣。