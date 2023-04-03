台北富邦勇士4月份唯一的主場周，變種世代即將來臨，首度與IP角色《忍者龜Teenage Mutant Ninja Turtles》聯名合作，4月22、23日打造「忍者龜：勇者不懼」主題周！22日夜晚迎戰福爾摩沙台新夢想家，23日交戰桃園璞園領航猿，勇士們將與忍者龜變種大合體，一起無所畏懼對抗所有邪惡勢力！

從美國紐約地下水道進軍台北和平籃球館，勇士與忍者龜的超狂聯名合作令人直呼「卡哇邦嘎」！22日進場球迷即有機會獲得忍者龜眼罩及主視覺手舉牌，23日則送出勇者必備雙管主視覺加油棒，數量有限送完為止。兩日進場還贈送利口樂檸檬香草潤喉糖。

專屬為忍者龜四名成員所設計的勇士出任務，包含「李奧納多完美按錶」、「撈圈高手多納太羅」、「唱跳王米開朗基羅」、「拉菲爾丟丟PIZZA」及「跳跳忍者龜」，挑戰者必須效仿忍者龜團員的特質和專長來完成任務，挑戰成功者將獲得精美獎品。

除此之外，中場活動邀請球迷一同挑戰「烏龜烏龜翹」及「再暈也要找龜殼」，獲勝者分別可將obis one cool冰峰涼感超舒適極厚泡棉床墊及台北保時捷中心所準備的LEGO 911 Turbo & 911 Targa帶回家。大獎好禮送不完，勇士主場神預測進場投出神聖的一票，預測成功有機會獲得「手機界的單眼」SAMSUNG Galaxy S23 Ultra！

由美食IG「4foodie」認證的台北富邦勇士美食攤位，準備了CHOiCE Gelato手工冰淇淋、滿上仙草飲、炸雞大獅、forty4cafe、FEED ZONE CAFÉ單車．早午餐，還有忍者龜最熱愛、最不可或缺的披薩，薩朵披薩餐酒館SALTO Pizzeria&Bistro，讓所有吃貨們把籃球賽當buffet在吃！

超狂合作不僅於此，除了豐富的主場活動外，台北富邦勇士本次與TMNT忍者龜品牌公司取得周邊聯名商品開發合作，包含多款T恤、帽T服飾、帽子、襪子、背包等單品配件、日常生活必備之馬克杯及鑰匙圈等多樣聯名商品，後續販售消息請持續鎖定台北富邦勇士官方社群。

賽季進入四月份，勇士們拚搶季後賽席位，4月22、23日迎戰福爾摩沙台新夢想家及桃園璞園領航猿，場場勝利都是關鍵。「忍者龜：勇者不懼」主題周，一連兩天專屬為忍者龜所打造的勇士主場，邀請所有球迷進場大亂鬥，集體對抗來襲的惡勢力！