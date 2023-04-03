台北市長蔣萬安規劃，2024年元旦恢復YouBike前30分鐘免費，然車輛是否足夠使用也受關注，民進黨台北市議員吳沛憶發現，今年2月借用次數最頻繁的30個站點中，最常發生20分鐘以上無車可借的站點是龍山寺站，次數達86次，要求市府評估配套。交通局回覆，今年上半年先增加1780輛車，並針對熱門站點調整車柱及車輛數。

吳沛憶指出，根據交通局資料，今年2月借用次數最多的30大熱門站點中，借不到車第一名是龍山寺站，而且是第二名捷運台北101站的1.25倍，差距甚大，接著是芝山站。然無車排名不一定與借車次數相關，如龍山寺站2月份借車次數為1萬1003次，排名僅22，但車位數卻排在倒數的第26名。

吳沛憶說明，民眾借不到車的問題，數據顯示受車位數影響大。無車可借次數最低的3名依序為松山車站、北醫與六張犁站，車位數都排在前15。還有借用次數最高的捷運公館站二號出口，借用達2萬5174次，但車位數為第一名共99個，無車可借的次數排倒數第5。

吳沛憶要求，未來YouBike前30分鐘免費政策上路，會不會造成熱點站借不到車更嚴重？市政府要盡快分析並提出方案。尤其目前各站點無車可借的狀況已落差甚大，市府應評估配套，切莫讓熱點更借不到車。

交通局長謝銘鴻回應，北市YouBike1.0的400站擴增至目前YouBike2.0的1277站，平均每站車位數從32位減少到10位，車輛數在YouBike2.0與YouBike1.0並行運作時曾高達2萬輛以上，但在YouBike1.0退場後，全部用車需求轉換至YouBike2.0，如今為1萬3267輛。

謝銘鴻指出，由於增加站位數後 民眾借車可及性增加，騎乘需求高，使得目前平均周轉率高達8.7，已超過合理值（4-8），擴增車輛數成為必須的調整方向。已規劃今年上半年先增加1780輛車，並與資訊局大數據中心合作，利用大數據分析，針對熱門站點調整車柱及車輛數，檢討目前站點設置合理性，研究較佳的調度模式，減緩借不到車問題。

謝銘鴻補充，配合明年1月起的YouBike前30分鐘免費優惠措施，交通局會同步啟動車輛及站位擴增規模計畫，逐年增加，維持合理的周轉率。而YouBike每日租借次數將由11.6萬次增加為13.3萬次，預計每年新增受惠人次超過2700萬次，經估算每年約可減少7000噸碳排量，約18座大安森林公園的碳排放吸收量。