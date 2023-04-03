由屏縣府主辦的「台灣祭」吸引大批遊客朝聖，2天累計破60萬人次參與，盛況空前，而遊客能放心嗨爆墾丁大灣，正因有一群人民保母犧牲假期、在會場堅守岡位確保大家安全，當中還有一對父子檔邱新富、邱泓諭一同值勤，另類父子相聚，令人敬佩。

恆春警分局指出，邱新富是三組組長，「台灣祭」的相關活動安全維護工作就是由他規畫辦理，邱在在恆春服務多年，具備豐富經驗，此次專案對他來說堪稱駕輕就熟，但他絲毫不敢怠慢，依舊謹慎對待，而邱泓諭是他的兒子，目前擔任仁壽所所長。

分局長林明波說，邱新富、邱泓諭父子倆雖在同一分局服務，但平常都各有公務，休假時間也不一定能重疊，結果此次2人因「台灣祭」勤務在活動會場相聚，大家看到他們犧牲假日堅守崗位、同場執勤的畫面不禁會心一笑。

林明波指出，邱新富、邱泓諭父子是潮州人，因緣際會之下先後來到恆春地區服務，虎父無犬子，邱新富資歷完整，曾擔任車城所長、四組組長等職務，而邱泓諭表現也相當優秀，原是仁壽所副所長，後調任墾丁所副所長，又回到仁壽所擔任主管，父子倆同心協力維護恆春半島治安，也成為當地一段難得佳話。