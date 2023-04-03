捷運鹽埕埔站O2元宇宙體驗館展出V＆A博物館跨界合作的VR作品《好奇的愛麗絲》，化身愛麗絲視野，體驗夢境之旅。（柯宗緯翻攝）

捷運鹽埕埔站O2元宇宙體驗館展出V＆A博物館跨界合作的VR作品《好奇的愛麗絲》，化身愛麗絲視野，體驗夢境之旅。（柯宗緯翻攝）

百年藝術殿堂、全球最大工藝博物館英國V＆A博物館跨界合作的VR作品《好奇的愛麗絲》近日搬到高捷鹽埕埔站O2元宇宙體驗館。高市經發局與HTC合作引進該款遊戲，可化身為愛麗絲踏上一場仙境中的互動冒險之旅，連假期間可望吸引親子同樂。

經發局說明，該款VR作品為VIVE Arts與英國V＆A博物館推出的VR遊戲，透過VR體驗化身為愛麗絲踏上一場仙境中的互動冒險之旅，喝下藥水後，還會像愛麗絲一樣身體忽然變大又變小，體驗現實中不可能實現的經歷。

遊戲將進入由冰島插畫家Kristjana S. Williams根據原著打造的場景，跟隨白兔先生尋找遺失的手套、解開毛毛蟲天馬行空的謎題、拜訪紅心皇后的槌球花園，與撲克牌士兵進行一場不公平的比賽，並與更多仙境中的角色一起重溫愛麗絲夢境中的經典時刻。

經發局指出，愛麗絲VR體驗從3月29日開放起，民眾反應熱烈。從大寮帶著女兒前來體驗的李小姐表示，愛麗絲主題相當適合親子，解題情節有趣，許多動態場景畫面逼真有身歷其境的感覺。還有從新竹的林小姐與家人、朋友一起來體驗，第一次玩VR遊戲，直呼「有趣」，也認為元宇宙遊戲是未來趨勢。

經發局長廖泰翔表示，此次好玩新奇的新型態展覽，讓穿越愛麗絲世界的旅程從不可能化為可能。元宇宙（Metaverse）是近年科技界最夯的趨勢，市府一直致力將最新科技、技術、創新表演等型態帶給市民，並推動在地5G及元宇宙科技產業應用，邀請國內外大廠用以大帶小的模式合作，為亞灣開創新局及無限商機。

《愛麗絲：越奇越怪》即日起至6月30日每日14時至20時（例假日為11時至21時；每周二、四休館）於捷運鹽埕埔站2號出口的O2元宇宙體驗館展出，歡迎民眾到場體驗最奇幻的且經典科幻旅程。