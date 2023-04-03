演員鄭家榆在2000年因主演《懷玉公主》紅遍兩岸，當時也因與同劇演員孫耀威交往，使得感情生活受到關注，不過從爆出分手後就沒有新戀情的她，如今自己在1日貼出婚紗照，讓粉絲半信半疑。

鄭家榆爆紅後就不斷有負面新聞，甚至遭到圈內人霸凌，當時僅孫耀威替她出面相挺，而兩人也因日久生情，從朋友升格為戀人，但1年後卻遭到男方單方面分手，讓她花了5年才走出情傷。

而她先前受訪時提到現階段的感情觀，「人越老臉皮越厚，未來對象是，希望和我在同一個空間裡會感到舒服的人，我其實沒跟男人同居過，現在我對結婚很隨緣，就是不要再讓我穿婚紗了」。怎料，她1日在社群平台公布喜訊：「我要結婚啦！！！」更貼出2張掩面的婚紗照，看起來相當感動。

不過貼文一出，許多網友先懷疑是否為愚人節玩笑，「要不是愚人節，我就信了！」、「一定是愚人節快樂啦」、「到底該不該相信」，但有粉絲沒想太多直接獻上祝福，演員丁寧也現身恭喜：「怎麼沒發帖子給我！」她則回應：「一定發！」