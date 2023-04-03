一名網友結婚14年，因妻子經濟能力較高，家中女主外、男主內，妻子在房事上較強勢，幾乎1、2個月才會行房一次，他形容「只能被動地等著妻子臨幸」、「等待她的寵召」，某次他趁妻子工作時，自己在家手淫，不料卻被妻子發現，妻子罵他此舉就像偷情，讓他崩潰說「我該怎麼做呢？讀經書嗎？」

該網友在Dcard發文，他27歲結婚至今14年，經柴米油鹽醬醋茶洗禮後，他與妻子之間「似乎如同各個學長說的，只剩親情不復激情」，另外因妻子經濟能力較高，家中是女主外、男主內，妻子也因此在房事上更加強勢，又因工作疲累，他只能被動地等著妻子「臨幸」他，往往一個月或兩個月才有一次。

「不能在性方面有所要求，只能等待她的寵召」，該網友說他只好選擇手淫解決性慾，但最近一次他提早下班在家手動宣洩時被妻子發現，妻子發脾氣說他竟然利用自己上班的時候自己來，認為他這麼做跟偷情一樣，妻子還說自己在家時，也不希望看到他自己來，讓他傻眼發文「我該怎麼做呢？讀經書嗎？」

其他網友留言「自己的權利自己爭取，尻都不行，性愛也得不到滿足，要馬離婚，要馬去念經書」、「我每天抄寫心經八年了（結婚七年）」、「提升性愛技巧，現在市面上有工作坊式的課程，搜尋關鍵字像是：輕功、情慾按摩」、「尋求專業協助：性福門診、婚姻諮商」、「抄大悲咒好了，還可以累積功德」。