藍營市議員陳家平展現爭取黨提名的決心，近日也積極進行相關拜訪行程。（取自陳家平臉書∕ 呂妍庭嘉義傳真）

藍營市議員張秀華雖有意願爭取立委提名，卻不樂見初選造成分裂。（取自張秀華臉書∕ 呂妍庭嘉義傳真）

藍營市議員鄭光宏同樣獲得多人勸進，表示為了黨的團結共好，只要整合出最有勝選機會的人選，他願意放下自我。（取自鄭光宏臉書∕ 呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市立委選舉，民進黨初選三腳督成定局，國民黨人選也陸續浮出，除最早表態的市議員陳家平外，市議員黃思婷今也展現爭取黨內提名態勢，資深議員張秀華雖有意願，卻不樂見初選造成分裂，至於同樣有多人勸進的議員鄭光宏也說，為了國民黨團結共好，只要整合出最有勝選機會的人選，他會全力支持。國民黨市黨部主委蔡明顯指，目前都是個人意願表達，嘉義市還沒進入初選階段，會持續徵詢、協調，盼以最和諧方式選出最佳人選。

黃思婷昨正式對外表態要爭取國民黨立委提名，由於黃兩屆議員皆以無黨籍參選，多數人並不清楚她有黨籍身分，宣布要投入國民黨提名機制時，引發各界關注、討論。黃思婷說她黨齡10年，之所以不掛國民黨選，主要是首次參選時很多人爭取國民黨提名，與團隊評估後決定以無黨籍身分選議員，實際上她一直以來都有配合國民黨議會黨團運作，包括選舉時也有配合黨的機制。

黃思婷說，本屆立委轉區參與順利連任後，就有很多人勸進她選立委，但當時態度保守，最近與團隊討論後，加上台灣的政治氛圍，讓她下決心要為國民黨爭取榮耀，指國民黨要有不同特質和專業的立委候選人，才有勝選，黨內有意願、有想法的同志都可以來爭取，不管是協調或初選她都會尊重，同時全力支持全力勝出的人，過程中也絕對不會杯葛、攻擊、抹黑，期待有公平、公正的初選機制，給別人年輕人一個機會。

最早表態的陳家平除持續展現爭取黨提名的決心，近日也積極進行相關拜訪行程，爭取認同，面對黃思婷的表態，陳家平說，他本屆立委選舉就曾表態，當時因有其他前輩要選，所以禮讓，這次一定爭取到底，不過前提還是要尊重黨的機制，對任何一位有資格的黨員想爭取提名「我都觀樂其成」。

基層實力深厚的張秀華則說，目前主委蔡明顯還在溝通協調中，但只要在黨團結和諧前提下「我願意一戰」，不過因目前表態者眾多，如進入初選，她應該不會參戰，指團結的國民黨都不一定勝選，何況初選勢必造成分裂，所以一定要派一個大家認同有可能勝選的人出來，且過程中一定不能傷和氣。

鄭光宏同樣獲得多人勸進，表示為了黨的團結共好，只要整合出最有勝選機會的人選，他願意放下自我，全力支持最有勝選機會的人，強調他個人意願是其次，國民黨得以勝選才是最大考量，指國民黨最為人詬病就是初選後要再團結有難度，對比民進黨就算殺到見骨，初選後還是會整合一致對外，所以如果可以，最好在不經過初選下，快速整合出人選。

蔡明顯則說，按黨中央的分階段提名，嘉義市尚未進入初選階段，他會持續整合協調，盼大家取得共識，用最和諧方式產出人選，如最後真進入初選，就按中央規定辦理。