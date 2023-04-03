我國蛋荒嚴重，民眾的反應卻大不相同，市面有傳出大量拋售雞蛋的消息；但也有人叫苦，還是買不到蛋。有媒體指出，台灣南北現在蛋價出現驚人差距，價差甚至達到每籃500元。PTT也有網友表示，簡單來講南部北部不一樣，且攤商要跟蛋商批貨，依舊不容易且貴。

據《自由時報》今（3）日報導，屏東20台斤一籃的雞蛋進貨價約在1100元，但像是北台灣的桃園，進貨價則還在持續上漲，目前已經上看1600元，南北價差在4成左右。甚至有業者指出，現在市場上的蛋價一團亂，什麼價格都有。

PTT鄉民表示，進口蛋是給一般民眾買的，攤商還是得要跟蛋商批。（圖取自PTT）

由於國內蛋價近期凍漲，目前產地價及批發價每台斤來為45.5元及55元。PTT上就有鄉民對於現在真實蛋價感到好奇，發文詢問「最近風向有點亂，有看到蛋進口了蛋價崩盤，有人開小發財車拋售，當然買不到蛋的人也還是有，有人知道到底有沒有蛋可以買嗎？」

對於該網友的疑問，鄉民則留言「簡單來講南部北部不一樣」、「在等囤蛋大崩盤，回到3塊錢一顆，其他風向我都不信，價格才是真的」、「攤商要跟蛋商批貨，依舊不容易且貴；進口蛋進通路是給一般人買的」、「崩了買不到」、「早餐店加蛋20元你覺得咧，是不是要查」、「終於有看到蛋了，一斤108元，說是有機紅心蛋」、「真的很努力守護蛋價」。