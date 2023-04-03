藍眼淚驚喜現蹤台南將軍青鯤鯓青山漁港。（臉書社團「青鯤鯓」版主提供／張毓翎台南傳真）

藍眼淚驚喜現蹤台南將軍青鯤鯓青山漁港。（臉書社團「青鯤鯓」版主提供／張毓翎台南傳真）

「藍眼淚」罕見現蹤青山漁港 台南居民驚喜追淚

夜間海面出現波光粼粼的藍色螢光，「藍眼淚」是馬祖的生態奇景，沒想到台南將軍青鯤鯓青山漁港也有藍眼淚驚喜現蹤！當地有民眾昨日傍晚在漁港入口處捕捉到藍眼淚，肉眼清晰可見，消息一傳十、十傳百，不少居民聞訊後前往一探究竟，直到今天凌晨仍有人在漁港邊海域發現藍眼淚的蹤跡，引起地方熱議。

藍眼淚是馬祖具代表性的生態，爆發季節約每年4月到6月，形成原因其實是一種夜光蟲（渦鞭毛藻）的生物，經過海浪及自然風的驚擾會發出淡藍色的螢光，除了離島，過去台灣本島在桃園、高雄和台南安平都有人發現藍眼淚的景象，這次在台南將軍也出現藍眼淚，讓當地居民覺得很驚喜。

當地人說，青山漁港出現藍眼淚，十分罕見，過去從未聽聞，昨日傍晚6時，有民眾在漁港入口處的阿國檳榔攤後方海域發現藍眼淚，分享到社群網路，消息一下子就迅速傳開，許多人到現場親眼見證，為數雖然不多，但只要海浪打到岸邊，就會出現波光粼粼的藍色波紋，不用專業拍攝技巧，用手機即能拍出。

周姓民眾說，他接近凌晨0時到現場拍，特別拿了一根竹竿擾動海水，讓海面產生波浪，使夜光蟲受刺激發出藍色螢光，如絲帶般，很漂亮。昨日剛好吹北風，因此推測可能是外海的夜光蟲漂進港內，才造就這番美景，預估這幾天都有機會觀賞到藍眼淚此季節限定美景。