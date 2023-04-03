今年9月底，將有4位大法官任期屆滿，總統蔡英文已核定設置「112年司法院大法官提名審薦小組」，日前更曾傳出，駐日代表謝長廷獲推薦出任大法官的消息，當時曾引起各界熱議。對此，國民黨台北市議員徐巧芯推測，蔡政府現在會急著進行大法官提名的原因有兩個，一是她對2024的結果沒信心，另一個原因，則是她希望能繼續控制民進黨的新政府。

徐巧芯今（3）日在其主持網路節目《午芯饗宴》推測，蔡英文此時會想將大法官提好提滿，可能是因對民進黨2024國會過半沒信心，亦或是認為可能代表民進黨參選總統的副總統賴清德會輸，否則，要是對2024的結果有信心，大可在賴上任總統後，再進行大法官的提名。

徐巧芯接著說，就算賴清德有很大的當選機率，蔡英文在大法官提名上還是要提好提滿，因為她不相信賴，若是她希望在卸任後，還能繼續掌控民進黨的新政府，親自提名大法官是唯一的方法，但這種作法非常不尊重下一任總統。