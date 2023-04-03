台灣約有3成的人有脂肪肝，脂肪肝可能惡化為慢性肝炎，進而導致肝硬化，甚至肝癌。營養師李婉萍指出，不是只有喝酒或肥胖的人才有脂肪肝；台灣人最常見的脂肪肝是「非酒精性脂肪肝」，大多是吃錯食物或營養不良造成的。

李婉萍指出，脂肪肝是上班族最常見的健康問題，國內成人3人就有1人有脂肪肝，脂肪肝除了可能惡化成慢性肝炎、肝硬化，甚至肝癌；其實心血管疾病、糖尿病都與脂肪肝有關。

李婉萍表示，脂肪肝不會有任何症狀，因此很多人都不知道自己有脂肪肝，通常都是健康檢查做腹部超音波才發現。愛吃精緻澱粉、甜食或含糖飲料、營養不良及血糖較高的糖尿病患者，都是脂肪肝的高危險群。

李婉萍教大家6招「逆轉脂肪肝」，首先，把紅肉換掉，紅肉含有較多飽和脂肪酸，是造成脂肪肝的元凶，建議換成含有Omega-3的魚類，像是鮭魚、秋刀魚、鯖魚等；一周3次，一次大約一個手掌大小。另外，建議攝取植物性蛋白質也可以減少肝臟發炎。

第二，補充維生素E，維生素E屬於油脂性的維他命，幫助脂肪代謝，降低脂肪肝風險，可以從堅果類的食物來補充。第三，以橄欖油、苦茶油、麻油等取代大豆油及葵花油，單元不飽和脂肪酸可降低壞膽固醇，因為膽固醇過高也會造成脂肪酸的囤積。

第四，補充白藜蘆醇，白藜蘆醇含有豐富的抗氧化物質，可以降低肝臟發炎狀態，葡萄、桑葚、花生膜、開心果、蔓越莓、藍莓都含有白藜蘆醇；第五，出門曬太陽、運動補充維生素D，運動對於降低脂肪肝非常有效，且維生素D可以幫助穩定血糖，讓糖分不會在肝臟裡面儲存變成脂肪。

最後一點、也是最有效的方法就是「減重」，李婉萍建議必須控制熱量，體重減少3％至5％，就可以減脂肪肝的堆積；如果要進一步改善肝功能異常，體重至少要下降7％至10％，一定會有效。