住在台中市西屯區的1名女屋主，因自家晾曬在屋外的內衣褲接連遭竊，已經損失10套內衣的她相當氣憤，為杜絕竊賊，直接裝監視器逮人，果然，52歲林姓男子2日早上騎機車到該處後，四處查看沒人，又意圖下手偷內衣，整個過程都被拍下，但警方逮獲林男時，他仍矢口否認涉案，還辯稱自己是要「摸烏龜」。

網路昨天流程一段監視器錄下的影片，螢幕上還打了時間、地點，為4月2日早上9時許拍下，從影片中可以看到，林姓男子騎著機車到該處後，將車停在巷子中間，接著四處查看有無其他人，神情相當詭異，直到確認周邊都沒人後，林男將機車熄火，之後走到一旁民眾晾在屋外的衣服，身口去摸1件黑色女性內衣。

沒想到，林男還沒得手，已經驚動屋主查看，他嚇得立刻騎機車逃逸，而林男意圖偷內衣的影片也被PO上網，影片中不但註明地點、林男機車車牌號碼等資訊，並加註「專偷女性內衣物，被害人被偷了2次、損失10套內衣褲」等語。

警六分局指出，警方發現該影片在網路流傳後，主動展開追查，2日晚間即在林男住處逮到他，但林男否認涉案，辯稱自己只是要去「摸烏龜」，警方偵訊後仍依竊盜未遂罪將其法辦。