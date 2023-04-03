CONVERSE發布全新曬出彩系列，主打繽紛色系點亮夏日靈感穿搭。（品牌提供）

活力夏日來襲，穿搭自然也迎來繽紛設計，鞋履品牌CONVERSE發佈全新「曬出彩系列」，以創意潮流單品，點亮多彩穿搭靈感，經典CHUCK 70系列鞋款煥新融入創意設計，高低筒款式滿足不同搭配需求；服裝則標榜色彩豐富、款式多樣，且面料輕薄透氣，穿著舒適不怕悶熱也有型。

CONVERSE全新曬出彩系列捕捉明媚陽光，為CHUCK 70和CHUCK 70 PLUS鞋款注入巧思炫彩設計，後跟條、三星標和鞋帶處皆可透過紫外線照射展現異彩印花。其中CHUCK 70鞋款共有高筒和低筒兩種選擇，經典造型百搭大眾多場景穿搭需求，無論日常通勤還是週末出遊都能輕鬆滿足。CHUCK 70 PLUS鞋款則將經典風範與現代造型感相融合，錯位拼接外觀張揚個性態度，高級解構和奇趣炫彩設計結合相得益彰，讓你夏日走在街上大放異彩。該系列鞋款均採用OrthoLite鞋墊，為大眾帶來更加輕鬆舒適的穿搭體驗。

另該系列還包括多款百搭舒適的服裝單品，細緻剪裁與多彩設計喚醒夏日活力。男款主打T恤和襯衫，藍白清新配色讓心情更加放鬆，細節字母印花曬出個性態度。女款主打短袖上衣，拼接擺袖設計創意十足；細節刺繡做工精緻，粉色描邊設計，點亮夏日少女心，展現出彩時尚魅力。此外，CONVERSE還準備了豐富的炫彩T、百搭褲及遮陽帽、隨身包等多種單品。