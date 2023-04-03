高雄格瑞道實業有限公司總經理陳中岳，代理美國鋼鐵機械GRANDALL約16年，他有感於近年台灣有消防員深入火災現場，不幸身亡事件，看到國外有這款Gradall FA破碎臂消防車，成為救人神器，因此有意引進台灣救人、救災。（柯宗緯攝）

針對破碎臂消防車特點，陳中岳說明，有別於一般消防車，集多種功能於一身，包括伸縮臂、精準破壞，灑水力強，也可處理泡沫撲滅化學火災，還具有舉升功能，可將受困火場的人員以吊掛方式救出。（陳中岳提供）

針對破碎臂消防車特點，陳中岳說明，有別於一般消防車，集多種功能於一身，包括伸縮臂、精準破壞，灑水力強，也可處理泡沫撲滅化學火災，還具有舉升功能，可將受困火場的人員以吊掛方式救出。（陳中岳提供）

煉油廠重大事故中，出動破碎臂消防車，避免消防人員傷亡。（陳中岳提供）

影集《火神的眼淚》中，打火英雄為救人殉職的劇情，類似情節時常在現實生活中上演。過去，台灣有不少違建鐵皮火警，釀成消防員不幸殞命憾事。最近台灣有貿易商打算引進「救人神器」的特殊消防車，透過多功能的伸縮破碎臂裝備，破壞障礙物、深入火源，提高救災效率外，更能守護打火英雄的性命。

近年台灣鐵皮工廠及違建火災造成重大傷亡事件頻傳，鐵皮建築更被消防員形容是「消防員墳場」。回顧2015年桃園新屋保齡球館惡火造成6名消防員死亡，2018年敬鵬工廠大火有6名消防員殉職，這些悲劇一再上演，證明鐵皮屋火災搶救的危險難以預料。

高雄格瑞道實業有限公司總經理陳中岳，代理美國鋼鐵機械GRANDALL約16年，他有感於近年台灣有消防員深入火災現場，不幸身亡事件，看到國外有這款Gradall FA破碎臂消防車，成為救人神器，因此有意引進台灣救人、救災。

陳中岳指出，GRADALL FA破碎臂消防車當初會發明，起源於德克薩斯州休斯敦（Houston Texas）的麥當勞火災後設計的，2000年2月14日2名休斯頓消防員進入該建築物滅火，因屋頂過熱坍塌而喪生。事後，有人找上GRADALL公司幫忙設計，利用GRADALL重型大臂高強度、耐高溫等獨特的承受特性，與消防車製造商合作設計5th Man穿孔水砲，有效結合成FA50消防破碎臂。

這款GRADALL FA破碎臂消防車要價不菲，約莫新台幣4000多萬元，但目前已在西班牙、土耳其、中國、韓國、泰國、印度、印尼、越南、埃及、杜拜、卡達等國家廣泛使用，但台灣無人推廣，因此尚未引進國內。

針對破碎臂消防車特點，陳中岳說明，有別於一般消防車，集多種功能於一身，包括伸縮臂、精準破壞，灑水力強，也可處理泡沫撲滅化學火災，還具有舉升功能，可將受困火場的人員以吊掛方式救出。

陳中岳舉例說，若發生鐵皮、貨櫃火災，過去可能要人工用機械切割，危險性極高，但該消防車可利用遙控器控制伸縮破碎臂伸展接近建築物之外牆及屋頂等障礙物並進行破壞，達到深入火源以利撲滅火災效果，提供消防員更安全的救火方式，以利降低消防員的傷亡。

「設備有價，生命無價！」陳中岳認為，打火英雄衝鋒陷陣火場，因此台灣亟需這款新型破碎臂消防車協助救災，因此他奔相走告，期待有朝一日能進口到台灣，然而造價不菲，政府恐因預算有限卻步，因此他也想到可以單獨引進約60萬美金的破碎臂上裝，進口後再與台灣消防車做結合，原廠也會派員做專業技術指導。

陳中岳透露，其實引進這樣的新型消防車吃力不討好，他原本的事業就已經忙得焦頭爛額，但他不忍見到挽救人命的消防員反而因故殉職，若通過立法程序曠日費時，要引進設備還須消防署編列預算，因此他有意找企業認捐，也希望政府官員想法與時俱進，期待消防員不用再冒著生命危險救人。