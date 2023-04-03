必勝客日前在愚人節開賣「零傷害披薩」，什麼料都沒有，只有披薩最外圍的那一圈芝心餅皮，吸引大批民眾朝聖搶吃，不過一名自稱是員工的網友透露製作過程，是做完大披薩後把中間切下來丟掉、很浪費。對此官方回應，製作披薩都有嚴謹的標準流程，使用最能將起司完美包覆的作法。

一名自稱是必勝客員工的網友近日在Dcard崩潰發文，透露「零傷害披薩」的製作過程，要先做一整個大披薩，再把中間切掉剩圈圈給顧客，中間的餅皮全丟掉超浪費，此外只有一個圈圈還要拿大紙盒裝也是浪費，一個賣149元，不如直接買披薩升級成芝心自己回家切。

而網友們得知製作過程後震驚，紛紛留言：「居然這樣做的，以為揉一條圍起來…好浪費」、「原來還是要做中間而且居然丟掉了」，但有人懷疑「不太可能因為邊邊把整個中間切掉，成本也太高」、「看起來不像是被切掉的耶」，原PO則回答「看不出來吧，但是真的」。

根據《NOWnews》報導，對於網友指出零傷害披薩製作過程，官方沒有否認，表示製作披薩都有嚴謹的標準流程，近日推出零傷害披薩，為了呈現原汁原味的芝心餅皮商品概念，也為了讓起司能儘量的鎖在餅皮裡，使用最能將起司完美包覆的作法。