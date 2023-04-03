清明連假讓速食店猛推優惠，包含點心買一送一、比薩加雞塊72折等優惠，聚餐懶得準備就能夠輕鬆享用巨量餐點，間接刺激街邊店買氣至少1成以上。

繼光香香雞推「田字薯餅」買一送一、同集團TPLUS茶加也有新品買一送一好康。（繼光香香雞提供）

必勝客「櫻滿開 納豆海鮮丼比薩」單點優惠價399元。（必勝客提供）

繼光香香雞於5日前推出外皮酥脆、薯泥鬆軟的「田字薯餅」買一送一，另同集團旗下品牌「TPLUS茶加」不只於連假前推出咀嚼系的三款新品「凍感陽光鮮柳綠」、「椰果咬咬鮮柳綠」、「陽光普照鮮柳綠」，更於活動時間推來店說通關密語「我要凍感陽光鮮柳綠買1送1」，即享新品「凍感陽光鮮柳綠買1送1」。另外因應政府普發6000元，香繼光集團全品牌也推出－「香繼光集團（線上）會員儲值滿千送百活動」最高儲值6000可獲得可立即使用的800元現金券（電子票券），6日至5月6日期間線上儲值，直接把千元放大。

漢堡王「莫札瑞拉起司豬堡」單點只要50元。（漢堡王提供）

拿坡里推出買2個大披薩就送2塊炸雞優惠，等同下殺72折。（拿坡里提供）

必勝客則主打「櫻滿開 納豆海鮮丼比薩」，先用日式綠茶與納豆、日本壽司米巧妙融合，創作出獨一無二的「納豆烤茶飯」，再搭配莫札瑞拉起司，納豆與起司兩種香濃牽絲效果首度同台、誘發食慾，加上章魚、花枝、蟹肉棒等人氣海鮮食材，再淋上特製「山葵照燒醬」，最後撒滿酸甜爽脆的粉色櫻花蘿蔔片，一款由裡到外充滿日本元素的比薩就此誕生。單點優惠價399元，或可用定價780元搭配外帶買大送大、外送買大送小優惠，透過PK雙饗APP訂購，加碼再送好禮。

漢堡王則於即日起將早餐華頌堡調整為「香綿口感之無添加防腐劑芝麻麵包」，並進行降價回饋，每堡現省10元，好比「花生香豬蛋華頌」從單點79元變成「花生香豬蛋堡」單點69元。拿坡里特別推出買披薩送炸雞好康優惠，即日起凡購買2個大披薩，即贈兩塊炸雞，內用、外帶、外送皆享優惠，相當於下殺72折優惠，優惠至30日止；另即日起至26日止，攜手喜憨兒基金會，透過全台120家門市共同支持活動，在此計畫中，凡內用／外帶單一套餐金額達599元，即可獲得「貓爪抓ｘ喜憨兒聯名資料夾」。