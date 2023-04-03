金州勇士前鋒「追夢」格林（Draymond Green）對於新版的勞資協議感到不滿，聯盟與工會上周末完成談判，將於2023-24開始使用7年。格林批評新版協議刻意限制強隊，「球員們又輸了，中下等級的球隊不願意花錢，因為他們要擺爛，所以你該增加他們的額度就好了。」他又批評道：「帶著絕對籌碼優勢的人，卻每次都在談判桌上落敗。」

格林自己與勇士的合約還未重簽，他有權在本季結束後跳脫合約，他想要簽下長約留在勇士，但是新版勞資協議進一步限制了豪門球隊的花費。

有錢的球隊例如金州勇士，他們並不懼怕豪華稅，照樣花大錢維持強力陣容，聯盟希望提升小市場球隊競爭力，所以加大對豪門的打壓力道。包括放緩團薪上限的增加幅度，設立更高一級的薪資限制（第二道tax apron），超標的球隊將無法使用中產階級特赦條款、不能交易未來7年的首輪籤、不能在買斷市場補強、不能在交易中取得對方更高薪的球員，諸如此類。

美媒ESPN舉例，在新版協議之下，花費超標的快艇隊去年就不能從拓荒者換來鮑威爾（Norman Powell）、柯文頓（Robert Covington），因為這兩人合計的薪水比快艇送出的3個球員更高。明星控衛沃爾（John Wall）在新版協議之下也不能夠加盟快艇，因為他是被火箭買斷的球員。

儘管格林的意見很多，但勇士隊在工會的球員代表是魯尼（Kevon Looney）而不是格林，格林表示他還會在播客節目提出更詳盡的評論。