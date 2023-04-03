苗栗縣獅潭鄉民甘順發今年募得7200台斤白米，日前贈給真善美社會福利基金會。（真善美社會福利基金會提供／李京昇苗栗傳真）

高齡89歲的苗栗縣獅潭鄉民甘順發，多年來持續號召村民捐贈白米送愛到社福機構，今年邁入第20年，往年捐贈的白米約4000台斤左右，今年增加了將近1倍，共募得7200台斤的白米，從村民、村長到代表、鄉長都自掏腰包參與捐米行列，讓甘順發相當感動。

獅潭鄉內多數為65歲以上長輩，20多年前地方爭取開闢縣道124甲線，當時有1公里長的道路必須經過私人用地，而地主是真善美社福基金會已故創辦人胡得鏘，胡得鏘當年無償提供土地同意地方建設，讓甘順發大為感動，因此開啟善的循環，號召鄉民捐米回饋基金會幫助憨兒。

甘順發本身是農機行老闆，知道鄉內務農者多且老化，加上家境不富裕，因此他常四處奔波，幫忙老農免費修理農務機械，也因為他熱於助人，讓白米捐贈逐年擴大，也愈來愈多人共同響應，更有人1次就捐500多台斤。

「希望可以做到110歲」甘順發說，剛開始號釗捐米只有不到10人響應，慢慢每年增加，到現在每年約30到50人參與，甚至動員全鄉，從村民到鄉長劉淑能等人都共襄盛舉，盡管這幾年受疫情影響，但仍不減鄉親捐米送愛的意願。

甘順發今年3月才開始募集白米，但短短兩個星期就募得7200台斤，日前他跟鄉親們一起捐米給真善美社會福利基金會，基金會的憨兒也盛裝打扮，用熱情舞蹈給謝甘順發與善心者們的愛心，甘順發說，「大家雖然不是很有錢，但都很有心」，未來也會繼續捐下去，大家相約明年見。

真善美社會福利基金會執行董事胡川安表示，他父親留下的遺願會一一接棒實現，未來不只是照顧憨兒，這些年他看到生活不容易的村民也這麼努力，長期為憨兒盡一份力，所以他也同樣捐出土地，希望能便民並繁榮地方，讓愛心能持續交流。