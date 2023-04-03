外媒報導蔡英文總統出訪中美洲友邦瓜地馬拉鞏固邦交關係。

英國《金融時報》（Financial Times）今（3）日指出，台灣可能很快再丟失友邦，包括4月底舉行總統大選的巴拉圭，以及蔡英文總統日前才結束出訪的瓜地馬拉即將在6月舉行大選。文章分析，台灣與部分友邦的關係以提供發展援助為主、而非投資，文章引述一名我派駐拉美的外交官指出：「他們真正想要的不是更多援助，而是貿易及投資。」

《金融時報》指出，蔡英文總統訪問我中美洲友邦瓜地馬拉時受到軍禮對待，瓜國總統賈麥岱（Alejandro Eduardo Giammattei）在歡迎致詞中表示，蔡英文此次訪問「極其重要」，讓瓜國「得以再次承認、肯定台灣是一個主權獨立的國家」。

報導形容這個場景宛如「平行現實」，因為外交關係上只有13個國家承認台灣，其他西方國家描述與台灣的關係為「非官方」。

《金融時報》接著指出台灣可能很快會再失去更多邦交國，包括南美洲友邦巴拉圭將在4月30日選出新總統，在野黨總統候選人艾里格里（Efraín Alegre）已經預告，希望重新檢視若轉向北京能獲得哪些好處，巴拉圭畜牧業長期以來持續遊說政府拓展大陸市場，因為大陸是全球最大的牛肉進口國。

另外文章也點名瓜地馬拉，提到瓜國將於6月舉行總統大選，但是賈麥岱已無法再度參選，讓台瓜關係未來走向不明。

文章指出，台灣的其他邦交國則多為貧困、貪腐國家，另外台灣與農業國瓜地馬拉、貝里斯的貿易關係微不足道，雙方關係以台灣提供發展援助為主。

例如28歲的瓜國鞋類設計師福特絲（Grita Fuentes）在疫情之後獲得我3000美元（約新台幣92000元）補助，這項補助是我提供瓜國390萬美元（約新台幣1.195億元）後疫情時代援助計畫下的一部分。

報導指出，儘管這類補助傳達了台灣的善意，但與部分國家希望從中國大陸獲得的財富相比可說是相形見絀，蔡英文先前表示，不會與大陸進行「無意義的金錢外交競逐」。

文章指出台灣正設法提供替代方案，一名駐拉美友邦的外交官透露，「他們真正想要的不是更多援助，而是貿易及投資」，「雖然我們可以鼓勵我們的公司來看看，但是沒辦法強迫他們來投資。」

另一名外交官透露，部分友邦希望台灣科技公司投資，甚至協助在當地打造晶片生產能力，「他們要求半導體工廠，但那是無法想像的」，這名外交官解釋，就算是在投資環境良好的國家，也常發生我企業難以投資的情形，主因在於當地基礎建設不足，以及缺乏與主要市場的連結。

文章也提到，儘管西方外交官及專家已敦促台灣優先與更大、更強大的國家建立實質交流，例如近年來台灣深化與立陶宛、捷克的關係，但是這些關係仍無法取代外交上的正式盟友，這些友邦除了在國際場合中捍衛台灣外，沒有瓜地馬拉與貝里斯等友邦，總統也無法出訪，報導指出，我官員認為這項限制將會動搖民心士氣。