新竹林區管理處東眼山自然教育中心與桂竹協會合作，舉辦體驗遊程邀民眾認識竹產業文化。（卡普部落桂竹協會提供／呂筱蟬桃園傳真）

桃園市復興區卡普部落桂竹協會致力傳承部落桂竹產業並傳承竹藝文化，4月起復興區進入桂竹筍盛產季節，新竹林區管理處東眼山自然教育中心與桂竹協會合作，推出2天1夜「竹取公主夜賞東眼山」活動，由當地泰雅族人帶領民眾體驗拔竹筍、製作竹食器與竹工藝編織等，並享用當季桂竹筍與原民料理，讓大眾更認識原住民竹產業文化。

卡普部落位於復興區義盛里內，經過小烏來風景區後，自卡普道路至北插天山入山口處為部落主要幹道，也是登北插天山及赫威山神木群健行最佳路線，常有登山團體及旅人行經該部落。在日治時期，由日本人帶領泰雅族人在此開墾，早年有許多野柿子，如今取而代之的是竹林、五月桃及柿子、有機蔬菜等經濟作物。

桂竹協會表示，泰雅族人生活與竹產業息息相關，希望桂竹產業永續發展並傳承，也要促進桂竹砍伐工作者穩定就業機會與福利。

新竹林區管理處則說，這次與復興區桂竹協會合作，推出「竹取公主夜賞東眼山」活動，邀請對泰雅桂竹文化以及夜間生態有興趣的朋友們參與，活動以團體報名，藉由在地泰雅族人與專業環境教育師資帶領，可完整認識並體驗泰雅族竹產業文化，另外也走訪東眼山進行夜間生態觀察，來一趟文化與生態交織的雙重饗宴，適合一般民眾與親子家庭組團參加。詳細內容與報名資訊，可上東眼山自然教育中心臉書粉絲頁查詢，或至台灣山林悠遊網報名活動。