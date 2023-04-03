前總統馬英九在清明節前夕訪陸祭祖，期間的一舉一動遭民進黨與側翼狠盯，連大陸如何接待也成為遭批鬥的地方，不過國民黨台北市議員李柏毅提到，民進黨主席、副總統賴清德曾說要和平保台，與綠營如今的表現完全不是同一回事。

李柏毅昨（2）日在中天節目《週末大爆卦》表示，總統蔡英文過去曾說兩岸應該對話，賴清德也把抗中保台改為和平保台，但民進黨卻對馬英九訪陸一事抱持雙重標準與惡意找碴的態度，如馬最初透露將訪陸時，綠營稱對岸也許會派高層級接待，代表馬與對岸關係良好，可能會賣台，結果之後發現層級不高時，又改口酸喪權辱國、層次太低，完全是到處找地方攻擊。

「情況會比現在更差嗎？」李柏毅認為，即使馬英九訪陸真的對兩岸沒有實質幫助，但情況也不會比蔡英文執政的「兩岸極端關係」還要差，因此馬訪陸完全是好事，「馬英九現在畢竟沒有公職，實質上到對岸沒有太多政治利益，完全就是為了紀祭祖、和平，去當然是好事」。