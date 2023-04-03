YouTuber奎丁(王乙晴)有著一張美艷臉蛋以及32E性感身材，在學生時期被封為「輔大豪乳女神」，憑著豪邁又不做作風格，在IG有69萬人追蹤，近期剛首度跨足戲劇《慾望七人行》拍完殺青的她，前往越南旅遊度假，並接連曬出當地旅遊美照，今（3號）更一早大放福利解放超兇上圍，引起粉絲暴動。

從奎丁曬出的美照中可看出，她身穿黑色細肩小可愛半脫外套，大方讓陽光灑在半邊香肩上，盤坐在椅子上的身姿，挺出超兇上圍，深邃的事業線一覽無遺，另外，她還加碼海邊戲水照，黑色的連身泳裝大秀超低領口，火辣指數更是破表，短短2小時就飆破2.9萬讚。她更開心比Ya與愛心，同時與腳下海星合影配文寫下：「Starfish(海星)」

辣照一出，不少粉絲看完驚呼「太兇狠了」、「一大早上火」、「好多海星（重點不是海星好嗎？）」、「不讚不行」、「膚白 貌美 大長腿」、「全身上下都是亮點」、「哇喔長輩好」、「辣度太高」、「好大⋯的⋯海星」、「丁姐豁出去了喔」

事實上，YouTuber奎丁近日出演《慾望七人行》中的撩男高手「玉女」，不過她坦言自己私下其實對性需求沒這麼大，在愛情上也沒有很強勢，跟男友可以一個月嘿咻一次，「我會配合對方，就是像屍體一樣，搞得對方很像強姦，最後就會慢慢分手。」