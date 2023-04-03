好市多雞塊日前一年一度特價，讓不少會員搬回家吃，但放在氣炸鍋裡炸，若沒翻面反而炸起來濕濕的，甚至皮會黏在烘焙紙上，近日一名網友分享1招，把雞塊塞在電鍋架縫隙，一起放進去炸，炸完直接吃不怕黏烤盤，快速省時讓網友們大讚是生活智慧王，吃起來「不輸麥當勞」。

原PO昨天在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」分享炸好市多雞塊的秘訣，首先準備一個電鍋架，將雞塊放進電鍋架縫隙排排站，不用翻面，用氣炸鍋200度，氣炸13分鐘完成，最後再沾糖醋醬吃更讚。

原PO突發奇想，拿電鍋架縫隙塞雞塊，就不必氣炸到一半翻面。(翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說)

依照原PO的方法，讓雞塊排排站，一次可以炸22塊左右，不僅兩面的炸得到，還比平鋪的方式炸得更多塊，且下面鋪烘焙紙，又省去清洗時間，讓大批網友看了大讚「原來網子可以這樣用！」、「太厲害了，用蒸架氣炸雞塊！」、「好方法，就不用拿出來搖一搖了」、「這方法快速省時間，謝謝分享」、「把麥當勞搬回家了」。

但也有人好奇，鐵架不會黏到雞塊皮很難洗嗎？原PO回答「不會不好洗，我是沒刷噴油，怕黏網子的話，像蛋糕模一樣刷點油。」