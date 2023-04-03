林奕嵐與牧森一起欣賞米奇藝術展。（周子娛樂提供）

林奕嵐與牧森一起欣賞米奇藝術展。（周子娛樂提供）

兒童節將至，周子娛樂旗下藝人牧森與師妹「小王祖賢」林奕嵐受邀去參觀「Mickey： The True Original」米奇藝術展；難得有機會帶著師妹一起去看展，又是魅力無法擋的可愛米奇，兩個人一下子就在裡面玩翻了，每一件藝術品都想要拍下美美的照片留念。

米奇藝術展從2018年開始全球巡展，台北是展覽的最後一站，剛好今年也是Mickey的100歲紀念。這次展覽其中有一個開放空間可以讓大家畫畫，兩人也跟著其他小朋友一起坐下來塗色，但林奕嵐只塗了米奇的褲子，就決定收工，要去看下一個藝術品。有耐心的牧森坐在那慢慢畫，最後兩人一起合力完成了一張「米奇」，牧森還將此作品留在紀念牆上。

說到童年，牧森說自己很少出去玩，最喜歡的禮物就是各種球類，每年的生日禮物都是球，小時候的願望也很單純，希望有機會可以去世界聞名的迪士尼樂園與環球影城等地方玩。林奕嵐則是從來不曾有過兒童節的感覺，因為家裡沒有過這節日，她只期待4月的生日，家人每年都會陪她一起過生日。

牧森即將進組拍戲，今年片約已安排到年底，每部戲都是新的考驗，有很多新的技能必須去學習，牧森直言非常興奮，能從戲劇演出的機會裡學習到各種不同的能力是一件很開心的事。林奕嵐也要開始進入下一個戲劇作品的前置準備中，從今年初結束兩部戲的拍攝之後，林奕嵐獲得了短時間的休息與充電機會，日前剛結束一期的表演課程訓練，也讓她對於表演的興趣更加濃厚，接下來有很多新戲劇項目洽談中，期待下半年能有更多新的挑戰。