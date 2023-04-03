雲林縣口湖鄉規畫在成龍村設置生命會館，提供告別式場地方便往生者家屬守靈，強調絕非火葬場，近日舉辦說明會，但成龍村民認為生命會館可能汙染養殖區、影響日常生活，堅決反對興建，3日公所表示尊重村民意見，已將此案撤回，日後再另尋其他方案。

口湖鄉因缺乏舉辦告別式的場地，往生者喪事都辦在住家周邊，口湖鄉民代表會主席王溪邊接獲鄉民陳情，希望鄉內能設置告別式會場，因此與另2名鄉代聯署提出「口湖生命會館」案，選定成龍納骨塔旁公有地作為館址，由鄉公所舉辦說明會聽取鄉民意見。

口湖鄉長李龍飛表示，日前在成龍村舉辦說明會，數十名村民到場關切，結果全部反對興建生命會館，村民認為村內設有養殖專區，生命會館可能造成空氣、水源汙染，且大量人車進出將影響日常生活。公所則強調說明會只是聽取地方意見，絕非已決定要興建，請大家放心。

成龍村民說，2013年成龍納骨塔旁舊公墓進行整建，公所有意藉此機會興建火葬場，結果引發眾人反彈，懸掛白布條抗議，最後取消此案，沒想到事隔10年又提出生命會館興建案，大家都已習慣在住家周邊舉辦告別式，實在不需要設置生命會館，若公所不聽取民意，將抗爭到底。

王溪邊指出，當初提出生命會館案，主要是有鄉民反映口湖若有生命會館，可方便喪家就近舉辦告別式，不用再跑到雲林虎尾惠來公墓，甚至跨縣到嘉義縣新港生命園區，沒想到村民極力反對，因此已決定撤回生命會館興建案。