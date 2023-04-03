曾憲寧（中）首執導筒就請來大卡司任達華（左）跟張艾嘉合演。（甲上提供）

張艾嘉去年登封金馬影后之作《燈火闌珊》即將在台上映，她3日與導演曾憲寧跨海接受台灣媒體聯訪，曾憲寧分享有一場戲，是張艾嘉與27歲年輕男演員周漢寧偷手機逃跑的橋段，「一般我們想像年輕人會跑得比較快，我本來寫是周漢寧跑得比較快，但張姐說她平常都會跟發哥（周潤發）去爬山，應該跑得比年輕人快。」

《燈火闌珊》是曾憲寧首部執導電影，片中有些可愛的調整，都是出自前輩張艾嘉的想法，因為她最近演了太多家人去世的角色，不是片中兒子過世不然就是亡夫，希望可以有點不同的表演，因此加入了一些活潑的設定，曾憲寧說：「當然張姊有提點我，但是是用很溫柔的方式。」更形容最初邀約影后設想對方會接演的機率，就像買彩票一樣渺茫，怎料美夢成真。

這回張艾嘉跟任達華飾演夫妻檔，曾憲寧說一開始是想找個資深男演員跟張艾嘉放在同一張夫妻照裡面，看感覺配不配，沒想到才湊在一起就感覺很登對，「我以為兩人常合作，後來才發現他們只演過一部《夜驚魂》，其實我小時候看過，覺得很恐怖，可能小時候看過，所以潛意識就把兩人湊了起來。」

張艾嘉的徒弟李心潔2日擔任音樂祭「2023大港開唱」壓軸，更在台上驚喜宣布將在7月於北流首度舉辦個唱，對於愛徒重返久違的歌壇，張艾嘉說：「她什麼事情都會來跟我說，但我第一時間知道的時候，就問她為什麼想來開演唱會？」形容李心潔是一個藝術家，很純粹的藝術表達者，寫的創作很美，可不是百分之百的商業作品，身為良師益友雖然有點擔心，但無論如何也一定會支持愛徒。