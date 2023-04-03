基隆市市區2日下午出現大塞車狀況，基隆市交通處及基隆市警察局交通隊均表示，已做好市區交通疏運的準備。（張志康攝）

由於基隆北海岸近日天氣轉晴，基隆市區2日傍晚再度出現大塞車狀態。基隆市交通處表示，市府交通處、警察局等單位在內的「好停車」專案群組持續運作中，隨時視市區交通狀況，滾動調整市區內的交通疏導相關措施。

據交通處提供的統計數據顯示，2日下午4時左右，外地進入基隆市區的車輛便突然增加。以中正路往市區方向來說，2日下午4時起，車流量便較平日暴增41％，5時到6時的車流量更暴增64％，6時到7時的車流量也較平日多出31％。從這樣的流量來分析，2日下午到傍晚市區交通出現塞車就完全可以理解。

另一方面，基隆市警察局交通隊也表示，2日下午4時起，警方共計出動72人次的警力，協助市區交通疏導，包括中正、信一、信二、仁一、仁二、愛三、忠一、孝二、仁五等路段，都有交通隊、一分局及二分局的警力支援。部分重點路口，交通疏導措施還延長到晚間9時。

基隆市警局交通隊表示，接下來連假還有2天，警方除按原交通疏導計畫派崗加強管制停車場入場排等車輛、保持路口淨空，亦同步加強市區重要路段違規（臨時）停車車輛驅離、取締。

此外，警方也利用警廣加強宣導道路狀況及基隆市政府好停車資訊，提醒駕駛人多利用鄰近港西街、成功一路、六合街等停車場，避免因久候停車造成回堵也影響出遊興致，同時也配合停車場派員引導車輛進、出場，加速車流行進。

交通處也表示，3日下午接獲新北市瑞芳分局針對九份、金瓜石地區啟動A級管制，可以預料傍晚將會有不少民眾順道來基隆。交通處正嚴陣以待，隨時因應市區交通狀況做出疏導交通的臨時舉措。