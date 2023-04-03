中山高北向204公里彰化路段發生自小客車自撞護欄事故，造成駕駛人1人輕傷。（警方提供）

今天是清明節5天連假的第3天，國道1號中山高速公路中部路段的路況尚稱順暢，上午雖彰化交流道至埔鹽系統一帶仍車多，但至中午已回復順暢，下午過後北上車潮有增多的趨勢，尤其是中山高北向彰化交流道路段及台中至大雅等路段，幸行車秩序尚良好。

國道三隊指出，今天截至下午3時時止，中山高速公路中部路段共發生5件事故，其中無人受傷車損類交通事故3件，這3起交通事故該大隊均請當事人依輕微事故處理原則，盡速移至高速公路下安全處所，避免二次事故及影響交通。

另有兩件事故則有用路人受傷，其中一起是今天凌晨4時17分，中山高北向204公里彰化路段的國道客運自撞護欄事故，造成駕駛人及乘客共2人輕傷；另一起事故則為清晨5時40分，同樣發生在北向204公里彰化路段，1輛自小客車自撞護欄，造成1名駕駛輕傷。

國道三隊表示，預估今日下午15時許將開始出現部分北返車潮，提醒駕駛人上路前請務必蒐集瞭解各項交通疏導措施，掌握即時路況，彈性調整行車路線，避開壅塞路段。

「高速公路1968」顯示，中山高北向台中中港至大雅、后里路段在下午15時後已湧現車潮，國道3號北向彰化系統至台中龍井之間的車流量也相當大，上述兩路段行車車流都在橘色與紅色之間。

該隊提醒，中山高西螺交流道穿越橋改建工程進行至12月31日期間，將西螺南下集散道之車道數由原2車道配置縮減為1車道，預估將影響西螺出口車流並有回堵主線情形，行駛中山高南向欲前往西螺地區之用路人，可由中山高北斗交流道駛出改走替代道路，利用平面道路側車道銜接台一線前往西螺地區。