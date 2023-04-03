新冠肺炎疫情趨緩，世界各國逐漸解封，其中國內以及全球最熱門觀光國家日本，近來湧入大批遊客，而日本成田機場難以消化遊客數量，有當地的包車業者分享，搭機旅客要從成田機場出關，竟需要花上5小時的等待時間，機場內更是大排長龍，讓人直呼太可怕！

臉書粉絲專頁「美黛子遊日本」，其本業在日本經營客製化包車服務，本月1日在發文表示，今日預約包車的客人搭乘香港起飛航班UO646 ，原本預計18點25分抵達，後來延遲到18點57分抵達成田機場，離開飛機後幾乎原地不動，然後無止盡的排隊，直到深夜11點45分才出關上車前往東京，「從下飛機到上車花了將近5小時」，讓他直呼太可怕了。

貼文一出引發熱烈討論，許多網友表示，「比我那天3.5小時還要久」、「我們昨天中午到……排了1個多小時才出關就已經筋疲力盡了」、「突然覺得3／20 NH852羽田入境1.5小時真的比不上」。可見疫情趨緩，各國旅遊熱潮再起，民眾也開始規畫出國旅行。