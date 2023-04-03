李四端近日在MOMOTV《大雲時堂》前往CDC專訪指揮中心指揮官王必勝與指揮中心發言人羅一鈞，總結疫情3年多幕後心路歷程，而隨著疫情趨緩，CDC將功臣身退，兩位透露疫情期間靠著打電動、騎腳踏車紓發壓力，羅一鈞也自爆是《柯南》與《櫻桃小丸子》粉絲。

回想2020年1月20日是CDC成立的第一天也是首次舉辦者會，而大禮堂場館則是隔天作為記者會會場。主持記者會究竟會不會緊張？王必勝說一開始會，後來習慣便不再緊張。羅一鈞表示，起初他是口罩官，每天把調配口罩的狀況傳遞給全國民眾，剛開始心情亦是緊張，深怕講錯話。是否曾對媒體發過脾氣？他說：「沒有，我脾氣很好。」

提到3年來遇到最意外的問題？羅一鈞坦言是關於一些網路知名人士幾分鐘前的發文，媒體即刻拿出來問他最令人意外。此外，媒體常問他個人生活問題，是否招架不了？羅也坦言：「我知道因為關心所以想知道，但希望不要圍繞我個人的生活，譬如說唱歌或洗衣服。」

處理疫情過程中，哪次壓力最大？王必勝回憶，「接武漢包機和桃園醫院案」。羅一鈞則覺得疫情剛開始，2020年1月23日的半夜壓力最大，武漢突然封城，從那時起做邊境檢疫、居家檢疫，「但農曆過年期間突然聯繫中央單位、地方政府，大家的反應是過年時間，要我們出來做什麼事情？」回想當時衛福部長、經濟部長等長官們，凌晨聯繫口罩廠商、貨運行等事宜，在壓力高張的同時，國家有難，人人團結一心，從來沒人計較費用與人力，見證台灣社會熱情與充滿韌性的一面。

在高壓下如何紓壓？王必勝說：「有空檔回家打PS4，約莫1到2個小時，挑選高難度的遊戲，打得滿身大汗。」如果疫情暫告段落，希望到有海灘的地方，泡在海水裡放鬆。而專長吹薩克斯風的他，疫情3年完全沒碰樂器，希望將來能重拾興趣。羅一鈞因患糖尿病6、7年，「其實下班還是要控制身體狀況，經常在大佳或饒河河濱騎腳踏車，騎上1個小時，運動順便透過吹吹風，把當天發生的事情整理沉澱，不過騎車時還是會接到電話，需要看手機，查看長官交辦之事」。

被外界冠上「國民女婿」封號的羅一鈞，對此是否感覺壓力？羅笑稱：「沒有，但感受民眾對我的關心，有時看網友說我越來越瘦，是不是沒有吃飯，後來有人關心有沒有時間洗衣服，覺得他們是透過我對防疫中心團隊的關心或是祝福。所以很感謝大家的關懷。」同時羅爸爸也買了三合一的洗脫烘機器給他。李四端問羅一鈞「喜歡看漫畫嗎？」他坦言：「我喜歡看動漫，像是《名偵探柯南》，紓壓時也會看《櫻桃小丸子》。」目前CDC亦與本土繪師合作，推防疫漫畫桌曆與書籍，把「疾病擬人化」，解析各種傳染病有趣知識，提醒民眾預防傳染病的重要性。