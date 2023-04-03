老夫婦訪桃園海芋季報案車遭竊，大園警方調行車軌跡幫找回。(警方提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市一對70多歲的老夫婦，3日上午開車前往大園溪海休閒農業區參觀桃園彩色海芋季，準備返家時卻找不到自己的車以為被偷，急忙向警方報案，員警獲報後研判可能是老夫婦記錯停車位置，於是調閱其行車軌跡，果然順利找到車輛，讓他們能夠平安返家。

大園派出所警員蘇柏魁在聖德北路與田溪路口執行桃園彩色海芋季交管勤務時，一對老夫婦神情慌張地跑上前報案，稱其車輛停在聖德北路往中壢方向的路邊，卻怎麼樣都找不到，擔心是遭人偷走，請警方幫忙協尋。

員警聽聞後研判老翁可能是記錯停車位置，但老翁表示他們走了約20分鐘才到會場，堅稱自己沒有記錯停車位，員警便請線上巡邏警力在聖德北路上來回搜尋，卻還是沒看到老翁的車輛。

警方隨後利用老翁的車牌號碼調閱行車軌跡，發現他的車輛於上午10點多有出現在中山南路上，剛好該時段又是老翁所稱的停車時間，員警便立即前往附近搜尋，果然順利在華興路上找到老翁的車輛。老翁看見車輛失而復得，頻頻向警方道謝，感謝員警的熱心幫忙，讓他們能夠順利返家。