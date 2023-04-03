台北市消防局表示，強化訓練，確保提供民眾安全無虞的居住環境。（消防局提供）

台北市消防局表示，強化訓練，確保提供民眾安全無虞的居住環境。（消防局提供）

台北市政府消防局3日指出，第一線執行火災搶救的外勤消防人員每年都必須參與訓練以評估空氣呼吸器使用效能，其中項目包括消防衣帽著裝、體能測驗（爬不完樓梯、跑步機、飛輪及拉力機）和鐵籠訓練區（模擬侷限空間環境移動）。消防局表示，透過科學化訓練，確保提供民眾安全無虞的居住環境。

北市消防局指出，各外勤大隊在3月13日至4月3日於平日夜間及假日辦理火災搶救效能評估，預計318人參加並分為26梯次完成，後續將針對參加人員的年齡、呼吸量及前後年度數值進行分析比較，再將分析數據回饋給各外勤分隊。

有了數據，才能讓消防隊員據以針對平時訓練提高特別項目的比率，如強化呼吸技巧、有氧訓練或肌力訓練，提升火災搶救時的爆發力與持續力，可以延長空氣呼吸器使用時間，全面提升同仁火場安全。

參訓的消防隊員則表示，雖然訓練過程相當辛苦，但透過符合國際水準規模的訓練設施、模組化評估流程及量化評估數據，確實有助於提升消防人員執行火災搶救信心與能力，為台北市民提供安全無虞的居住環境。

台北市消防局這座消防擬真訓練場，當年曾是全國首座，除有紅外線與電腦監控的「空氣呼吸器訓練場」，另有「爬不完的樓梯」及「鐵籠訓練室」等，讓消防員訓練科學化、與國際接軌，不再土法煉鋼。

而外界好奇的「爬不完樓梯」，實際上是類似電動履帶概念，讓鐵梯不斷循環，參加訓練者若沒持續往上爬，就會被帶回地面，非常考驗心肺能力，尤其消防員全副武裝攀爬，更是極限挑戰。